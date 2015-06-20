تايلاند تسجل 374 إصابة جديدة بكورونا

سجلت تايلاند اليوم الأحد، 374 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة حتى الآن إلى 12ألفا و54 حالة.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" أنه لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة مرتبطة بالفيروس، ليبقى إجمالي الوفيات حتى الآن عند 70 حالة.

ومن بين 374 حالة جديدة، تم تسجيل 321 إصابة بين الرعايا الأجانب من خلال الاكتشاف النشط للحالات من بينها 311 مصابا، معظمها في ساموت ساخون، وتم اكتشاف 43 حالة أخرى من حالات الانتقال المحلية عبر النظام الصحي العادي، وكان 10 مصابين من الوافدين من الخارج.

وقال المتحدث باسم مركز إدارة أزمة كورونا، تاويسيلب فيسانويوتين، إنه يمكن تسجيل المزيد من الحالات حيث تجري سلطات الصحة العامة فحوصات في المصانع في العديد من المقاطعات.

وأضاف تويسيلب أن العمال المهاجرين بصورة غير قانونية غير المسجلين، والذين يقدر عددهم بـ50 ألف شخص، يمكن أن ينشروا الفيروس إذا تجنبوا هم أو أرباب عملهم الفحوص خوفا من اتخاذ إجراءات قانونية.

وحثهم المتحدث على التسجيل في دائرة التوظيف بوزارة العمل، أو جعل رؤسائهم يفعلون ذلك، قبل انتهاء فترة العفو الحالي.

وتسمح الحكومة للعمال المهاجرين غير الشرعيين من كمبوديا وميانمار ولاوس بالتسجيل عبر الإنترنت في الوزارة من 15 يناير إلى 13 فبراير دون أي عقوبات، ويهدف برنامج العفو إلى السماح للسلطات بمراقبة صحتهم.