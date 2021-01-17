وكيل النواب: لاحظنا العديد من السلبيات في أداء الحكومة بالنسبة لتنفيذ برنامج مصر تنطلق

قال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، إن اللجنة العامة للبرلمان المنعقدة اليوم نظرت أهم الموضوعات على جدول أعمالها، لافتة إلى أنها ناقشت مدى التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج المقدم منها، «مصر تنطلق 2018 – 2020».



وأضاف سعد الدين، في تصريحات لنشرة أخبار «السادسة»، المذاعة عبر فضائية «الأولى»، مساء الأحد، أن الحكومة حازت بالبرنامج ثقة البرلمان، طبقًا للمادة (146) من الدستور و(126) من اللائحة الداخلية، في ضوء التقرير المقدم من الحكومة عن تنفيذ البرنامج في الفترة من أغسطس 2018، حتى يونيو 2020.



وتابع: «تم النظر في التقرير، وتبين وجود العديد من السلبيات والملاحظات على أداء الحكومة بالنسبة لتنفيذ البرنامج»، موضحًا أن اللجنة العامة قررت استدعاء رئيس الوزراء والوزراء؛ للحضور إلى البرلمان في جلسات عامة متتابعة.



وأوضح وكيل مجلس النواب أن الجلسات تُرَتب بمعرفة مكتب المجلس، بحيث يحضر وزيرين كل يومين؛ للنظر في موقف وزاراتهم بالنسبة لتنفيذ برنامج الحكومة.



وكانت اللجنة العامة لمجلس النواب، انعقدت صباح اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، وقررت استدعاء رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ برنامج الحكومة عملاً بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية للمجلس، على أن يتم ذلك في جلسات عامة متتالية على النحو سوف يحدده مكتب المجلس، ويخطر به مجلس الوزراء.





