بريطانيا لا تستبعد تخصيص فنادق للحجر الصحي واستخدام نظام تحديد المواقع العالمي لمكافحة كورونا

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن الحكومة "ستأخذ في الاعتبار كافة الإحتمالات"لفرض القواعد الخاصة باحتواء فيروس كورونا (كوفيد-19) على المسافرين، مؤكدا أنها لن تستبعد إعداد فنادق للحجر الصحي واستخدام أجهزة تعقب تعمل بنظام تحديد المواقع العالمي لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأوضح راب أنه يجب أنه يتعين على الأشخاص أن يدركوا أن هناك الآن "مخاطر عالية" لأن يتم احتجازهم إذا لم يلتزموا بالعزل الذاتي لمدة 10 أيام المطلوب بعد وصولهم إلى المملكة المتحدة، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وأشار إلى أن الضغوط الصارمة المفروضة على السفر هي نهج "احترازي" لمنع أي سلالات متحورة من الفيروس قد تتسبب في خروج برنامج التطعيم الشامل عن مساره، حيث يهدف البرنامج إلى إعطاء جرعات اللقاح لجميع البالغين بحلول سبتمبر.

واعتبارا من يوم غد الاثنين، ستغلق المملكة المتحدة ممرات السفر الخاصة بها مع دول العالم ، مما يعني أن جميع الزوار يجب أن يقدموا نتيجة اختبار سلبية لفيروس كورونا في غضون 72 ساعة من السفر لدخول بريطانيا.

وأعلن راب اليوم الأحد أن هيئة الصحة العامة في إنجلترا ستقوم بتكثيف الفحوصات للتأكد من أن الأشخاص يعزلون أنفسهم في منازلهم بعد السفر.

ورفض استبعاد تقرير في صحيفة صنداي تايمز أشار إلى أن المسؤولين يقومون بإعداد فنادق للحجر الصحي واستخدام نظام تحديد المواقع العالمي وتقنية التعرف على الوجه لضمان بقاء المواطنين في مكانهم قائلا إنه تتم دراسة "كل الاحتمالات".

وقال راب في حوار مع شبكة سكاي نيوز إنه يأمل أن يتم البدء في تخفيف القيود المفروضة في بريطانيا بحلول "مطلع الربيع" في ظل استمرار حملة التطعيم ضد فيروس كورونا.

ويشار إلى انجلترا تدخل الأسبوع الثاني من الاغلاق الذي جرى فرضه، وقد تعهد الوزراء بأن يحصل 15 مليون مواطن من الفئات الأكثر عرضة للاصابة بالفيروس بحلول منتصف فبراير المقبل.

في غضون ذلك، وصل إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 37ر3 مليون حالة إصابة حتى الساعة 0730 من صباح اليوم الأحد بتوقيت لندن، بحسب ما أظهرته بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

ووفقا للبيانات، بلغ إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في البلاد 88 ألفا و747 حالة. وأشارت البيانات إلى تعافي 7862 شخصا من مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا.