الأهلي يبدأ الاستعداد للمقاولون بدون راحة

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته في الحادية عشرة صباح غدٍ الاثنين، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب يوم الخميس القادم، في الجولة التاسعة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، خوض تدريبات غدًا الاثنين، دون الحصول على راحة، وذلك في إطار البرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني للمرحلة المقبلة.

وكان الأهلي قد تعادل مع البنك الأهلي دون أهداف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن الجولة الثامنة من مسابقة الدروي المصري الممتاز.