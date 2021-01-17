إيران تسجل 86 حالة وفاة و6016 إصابة جديدة بكورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، تسجيل 86 حالة وفاة و6016 إصابة جديدة بكورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليون و330 ألف حالة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 56 ألفا و803 حالات.

وأشارت إلى أن 4374 من المصابين في وضع حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز المليون و119 ألف حالة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، فإن إيران تأتي في المرتبة الـ 16 عالميا من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة بكورونا.