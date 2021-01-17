تحف المجوهرات بالإسكندرية يستقبل عددا من المرشدين السياحيين

استقبل متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية، اليوم الأحد، عددًا من المرشدين السياحيين برفقة الدكتور خالد غريب شاهين، رئيس قسم الآثار اليونانية الرومانية بكلية الآثار جامعة القاهرة، وأحمد محمد أحمد نور الدين، رئيس النقابة الفرعية للمرشدين السياحيين بالجيزة.

وكان في استقبالهم صفاء فاروق مدير عام المتحف، وإنجي حمدي وكيل المتحف لشئون الآثاريين، وشرحت مروة ربيع أمين بالمتحف، للمجموعة خلال جولتها داخل المتحف، حيث تعرفوا على مقتنيات المتحف وعمارته.

وفي نهاية الزيارة أبدى الجميع إعجابهم الشديد بمقتنيات المتحف الثمينة وعمارته الفريدة، كما تمّ التقاط مجموعة من الصور التذكارية للمجموعة في نهاية الجولة.