موجة من الأمطار الرعدية تضرب الإسكندرية وتغلق البوغاز

تضرب محافظة الإسكندرية، موجة من الأمطار الرعدية والطقس السيئ المصاحبة برياح شديدة وانخفاض في درجات الحرارة إلى حد الصقيع، مساء اليوم السبت.

وأعلن الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، غلق البوغاز لحين تحسن الأحوال الجوية، فيما ذكر تقرير لغرفة الأمطار بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية مساء اليوم السبت، أن الأمطار مستمرة مع ارتفاع موج البحر نحو 5 أمتار.

ورفعت محافظة الإسكندرية درجة الإستعدادات القصوى والطوارئ في جميع أجهزتها التنفيذية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اليوم الأحد، و تنبؤات فرص سقوط الأمطار.

في السياق ذاته أهابت المحافظة بالمواطنين في بيان لها اليوم، بتوخي الحذر‏ واتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم، وتقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار التحرك بسهولة، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم.

كما ناشدت المحافظة بالحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد وعدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.