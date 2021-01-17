إعارة ثنائي الإسماعيلي الشاب إلى نادي القناة

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حصل نادي القناة الناشط بدوري القسم الثاني، على مجهودات ثنائي النادي الإسماعيلي حازم مرسي و محمود عبد الله، وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وجاء قرار جهاز الدراويش بإعارة الثنائي أصحاب العشرون عام خلال الميركاتو الشتوي الحالي، من أجل اكتساب بعض الخبرات في ظل صعوبة حصولهم على فرصة المشاركة مع الفريق الأول خلال مجريات الموسم الحالي.

ويعتبر مرسي و عبد الله من أبرز المواهب الصاعدة في النادي الاسماعيلي خلال السنوات الماضية، كما ساهموا بشكل مباشر في تتويج فريق الإسماعيلي مواليد 1999 بدوري الجمهورية خلال نسخته الأخيرة .

ويبذل مجلس إدارة نادي القناة مجهودات كبيرة خلال الفترة الماضية لدعم صفوف الفريق الأول و العودة من جديد إلى الدوري الممتاز خلال الفترة القادمة.