فرنسا تعلن تطعيم 413 ألف شخص بلقاح كورونا

أفادت وزارة الصحة الفرنسية، مساء أمس، بأنه تم تطعيم 413046 شخصًا في أنحاء فرنسا باللقاح ضد وباء "كوفيد-9"، موضحة أنه "في إقليم "إيل دو فرانس"، الذي يضم العاصمة الفرنسية باريس، ضم أكبر عدد من الأشخاص الذين تلقوا الحقنة الأولى من اللقاح بعدد 77012 ألف شخص.

وأضاف بيان الوزارة أن "أفضل نسبة معدل من التطعيم كانت في "با- دو لا لوار"، حيث تم تطعيم 488 لكل 100 ألف شخص.

وسجلت فرنسا 196 حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد خلال الـ 24 ساعة الماضية في المستشفى. وتوفي ما مجموعه 70142 شخصا منذ بداية الوباء.

وفرضت فرنسا حظر تجول في الساعة 6 مساءً في جميع أنحاء البلاد في محاولة لوقف ارتفاع معدلات العدوى.