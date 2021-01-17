التعليم العالي: لا يجب إجراء مصاب كورونا لتحليل PCR بعد 10 أيام من زوال الأعراض

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن مصاب كورونا يستطيع ممارسة حياته الطبيعية بعض مرور 10 أيام من انتهاء كل الأعراض، باستثناء فقدان حاستي الشم والتذوق، موضحًا أن العرض الأخير من الممكن أن يستغرق وقتًا أطول.



وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية «DMC»، مساء الأحد، أن المصاب يصبح غير ناقل للعدوى بعد 10 أيام من زوال الأعراض كالكحة وارتفاع درجة الحرارة وصعوبة التنفس، وأعراض الجهاز الهضمي، وفقًا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية.



وأشار إلى أن المصاب ليس من المفترض أن يجري مسحة «PCR» بعد مرور 10 أيام من زوال الأعراض، منوهًا إلى أن المسحة الإيجابية لا تعني أن المريض ناقل للعدوى.





