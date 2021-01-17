18 سفينة متنوعة إجمالي الحركة بميناء دمياط اليوم

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانا قال فيه، إن الميناء تعامل مع 18 سفينة متنوعة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23793 طنا، وتشمل هذه البضائع: 1100 طن أسمنت، و13630 طن يوريا، و9063 طن فوسفات.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30826 طنا تشمل: 20630 طن ذرة، و 1954 طن صودا، و2386 طن فول، و5627 طن قمح، و 440 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 229 طن.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر، من الحاويات 98 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (فاصوليا و بطاطس و طماطم و ورق عنب و فلفل و خضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (سمسم و كمون و بصل و برسيم و خس و جزر و ذرة و زيتون) و فواكه (برتقال وبلح و فراولة ويوسفي وفاكهة متنوعة ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات و المغرب و زرار وأمريكا و كرواتيا وإنجلترا والهند وسنغافورة وسلوفينيا، وباكستان ومالطا وبنجلاديش وإيطاليا.

وبلغ عدد الحاويات الوارد 38 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 101 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 102220 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 102505 طنا.

وغادر قطاران بحمولة إجمالية 2602 طن قمح، متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4067 شاحنة.