ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بنسبة 1% اليوم الأحد، مقارنة بالفترة نفسها من يوم أمس، ليصل الإجمالي في البلاد إلى 23.8 مليون إصابة، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت هذه الزيادة على المستوى الوطني في حالات الإصابة لتقل عن متوسط زيادة يومية بنسبة 1% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة عند 2.96 مليون إصابة، بزيادة 1.3% عن نفس الوقت في اليوم السابق.

وشهدت ولاية تكساس زيادة بنسبة 2.1% في عدد حالات الإصابة مقارنة بالوقت نفسه أمس، ليصل المجموع إلى 2.11 مليون. كما سجلت نفس الولاية أكبر عدد من الوفيات تم الإبلاغ عنه خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث توفي بها 735 شخصا.