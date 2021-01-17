تحضيرات تنصيب بايدن: إغلاق الشوارع والمترو لمدة أسبوع

تواصل العاصمة الأمريكية واشنطن، تعزيز إجراءتها الأمنية؛ وذلك استعدادًا لمراسم تنصيب الرئيس المنتخب، جو بايدن، يوم 20 يناير الجاري.

وحسبما نشره موقع «CNBC»، اتخذت العاصمة الأمريكية واشنطن العزيز من الإجراءات الأمنية، من خلال إغلاق منافذ دخول المعالم الشهيرة، وإقامة نقاط تفتيش على مداخل وسط المدينة.

كما شملت هذه الإجراءات الأمنية أيضًا إغلاق بعض الشوارع من الساعة السادسة صباحًا يوم السبت على أن يستمر حتى الساعة السادسة من صباح يوم الخميس، بالإضافة إلى إغلاق 13 محطة مترو لمدة أسبوع كامل.

ومن المتوقع أن يتأثر 25 خطًا من خطوط الحافلات في العاصمة واشنطن، بإغلاق كل هذه الطرق، حيث سيتم تحويل مسارها؛ لتسهيل حركة التنقل.

وأعلنت هيئة المتنزهات الوطنية في واشنطن، يوم الجمعة الماضي، عن إغلاق منطقة «ناشيونال مول» والمعالم الأمريكية اللشهيرة، حتى يوم 21 يناير الجاري على الأقل.

كما كشف مسؤولون أمريكيون، عن ارتفاع عدد قوات الحرس الوطني في العاصمة واشنطن إلى 25 ألفًا.

جدير بالذكر أن مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي، دائمًا ما تشهد إجراءات أمنية مشددة بقيادة جهاز الخدمة السرية، إلا أن إجراءات تأمين مراسم الرئيس جو بايدن، ستكون أكبر من المعتاد، وذلك بعد اقتحام مؤيدي الرئيس دونالد ترامب، مبنى الكونجرس يوم 6 يناير الماضي، في محاولة منهم لمنع التصديق النهائي على فوز بايدن.