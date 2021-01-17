 محافظ الوادي الجديد: اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لـ22 قرية - بوابة الشروق
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محافظ الوادي الجديد: اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لـ22 قرية

مقر محافظة الوادي الجديد - ارشيفية
مقر محافظة الوادي الجديد - ارشيفية
عمرو بحر
نشر في: الأحد 17 يناير 2021 - 11:50 م | آخر تحديث: الأحد 17 يناير 2021 - 11:50 م
أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، صدور قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باعتماد المخطط الاستراتيجي العام لـ٢٢ قرية بمركزي الخارجة وباريس، بناء على الموافقات بقيد الارتفاع المسموح به.

وقال المحافظ، إن القرار يسهم في تنظيم أعمال البناء والقضاء على البناء العشوائي والحفاظ على حق الدولة.

من جانبها أوضحت المهندسة منى محمد، مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، أن القرار يشمل ١٠ قرى بمركز باريس هي: المكس القبلي - الأربعين الأولي والثانية - بغداد - القصر القبلي - بدران - عين الضبع - الفاخورة - الطرفاية الشرقية والغربية، و١٢ قريه بمركز الخارجة وهي: بولاق - بورسعيد - قصر زيان - جناح ١و٣و٧ - الشركة ٥٥ - القطارة - المنيرة - الشركة ٨ - الشركة ١٧ - ناصر الثورة.

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