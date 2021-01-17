بدء تفعيل منظومة الري الحديث بـ205 آلاف فدان في الوادي الجديد

تتجه محافظة الوادي الجديد، نحو تطوير وتفعيل منظومة الري الحقلي الحديث بدلا من الري بالغمر الذي اعتمدت عليه المحافظة الصحراوية لسنوات عديدة، وذلك في إطار خطة الدولة نحو تطوير نظم الري وتغييره للنظام الحديث وزيادة كفاءة واستخدام الموارد المائية، وبالأخص في محافظة الوادي الجديد التي تعتمد بشكل كلي على مياه الآبار الجوفية والعيون كمصدر أساسي ووحيد للزراعة والري دون وجود بدائل أخرى.

وقال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إن المحافظة تضم 205 آلاف فدان تعتمد على الري بالغمر من إجمالي مساحة 435 ألف فدان منزرعة بالفعل طبقا للحصر الزراعي الأخير على مستوى المراكز الإدارية الخمس، مشيرا إلى تواصل بذل الجهود لتنفيذ وتفعيل منظومة الري الحقلي الحديث في أراضي صندوق الاستصلاح، وأراضي التمليك، والأراضي التابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، وأراضي الأهالي في ظل اعتماد جميع أراضي الشركات الاستثمارية والمشروعات الجديدة على نظم الري الحديث.

وأضاف أنه تم عقد بروتوكول تعاون مع البنك الزراعي المصري للتسهيل على المزارعين في عملية التحويل لنظم الري الحديث، وتم طرح طرق تمويل تكاليف الانتقال من نظام الري بالغمر إلى نظام الري الحديث من خلال عدة شروط، وهي أن يكون المستفيد حائزًا على أرض زراعية، وأن يكون المستفيد كامل الأهلية، وأن تكون الأراضي الزراعية ضمن خطة الدولة، ومقننة من جهة الولاية، مشيرا إلى حظر التعامل مع أراضي وضع اليد التي لم يتم الموافقة على تقنينها من جهات الاختصاص.

وأوضح أن المزارع يتقدم بطلب الحصول على تمويل تكاليف الانتقال من نظام الري بالغمر إلى نظام الري الحديث محددًا مدة التمويل، بالإضافة إلى تقديم رقم قومي، وصورة بطاقة الحيازة الزراعية للمستفيد، مشيرا إلى وجود 15 شركة تعمل فى مجال الري الحديث ضمن البروتوكول وتتولى الرفع المساحي للمستفيد، وكشف تصميم الشبكة وإعداد عرض سعر لمهمات نظام الري الحديث وتعتمد الأوراق من وحدة مشروعات تطوير الري الحقلي بوزارة الزراعة، بجانب إحضار خطاب موجه من وزارة الزراعة أو وزارة الموارد المائية والري.

وذكر أنه بعد ذلك يتم البدء في إجراءات التمويل وتسلم الأوراق إلى صندوق استصلاح الأراضي في ظل العمل خلال الفترة الحالية على الأراضي التابعة للصندوق، موضحا أنه بعدها يوفر البنك الزراعي 60% من التكلفة لتوفير المستلزمات والتي يتم مطابقتها من خلال مختصين بالزراعة قبل البدء في التركيب، ويتم إرسال إخطار التوريد للمنطقة المستفيدة، ليتم البدء الفعلي في التركيب ويتولى المختصين بمراجعة أعمال التركيب ويتم صرف نسبة 35% أخرى من مبلغ التوريد بفائدة 5% متناقصة يقدمها البنك الزراعي المصري.

وكشف المرسى، أن تكلفة التمويل تتناسب مع قدرة الفلاح المادية دون عناء أو مشقة وطرق السداد يحددها البنك بفائدة 5% متناقصة حسب نوعية المحاصيل المنزرعة ونوعية التربة ومسافة البئر، مضيفا أنه تم الانتهاء من تحويل نظم الري بالغمر إلى الري الحديث على مساحة 25 ألف و300 فدان طبقا للحصر الأخير من جانب الشئون الزراعية حتى يوم 11 يناير الجاري، فيما يتم عقد الندوات الإرشادية الخاصة بالري الحديث، والسعي المستمر للتعريف لضمان الانتهاء من أراضي المحافظة بنسبة 100% تستخدم ري حديث.

من جانبه قال منصور إبراهيم، وكيل وزارة الري بالوادي الجديد، إن الاتجاه حاليا نحو تطوير نظم الري والتحويل من الغمر إلى الري الحديث، موضحا أن الري يساهم مع القطاع الزراعي في توفير أية مستندات أو خطابات خاصة بالآبار وكذلك المشاركة في الندوات الإرشادية للتوعية بأهمية الاعتماد على نظم الرى الحديث.

من جانبه قال عماد سبع أحد أهالي مركز الداخلة، إن أغلب الأراضي الجديدة والمشروعات الاستثمارية بالداخلة تعتمد على نظام الري الحديث، فيما طالب محمد إبراهيم، أحد مزارعي مركز الخارجة، بضرورة توفير عقود الملكية للأراضي التابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية التي تزرع من الستينيات والسبعينات، في ظل أن منظومة الري الحديث تتطلب توفير سند الملكية لتقديمه للبنك لضمان التمويل الآمن بالفائدة المتناقصة 5%.

وفي سياق متصل، تساهم الجمعية الزراعية المركزية في الوادي الجديد، والجمعيات الزراعية التابعة لها في تفعيل منظومة الري الحديث المطور، في إطار خطة الدولة نحو ترشيد استهلاك المياه وتوفير الدعم الفني للمزارعين.