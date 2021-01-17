مفتي الجمهورية: احتكار مستلزمات التطهير وأدوات التعقيم حرام شرعًا

قال مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، إن استغلال حاجة الناس في هذه الآونة الخاصة بانتشار فيروس كورونا، واحتكار احتياجاتهم للمستلزمات الطبية والأدوات الوقائية من أجل زيادة الأسعار وتحصيل المكاسب المادية، هو أمرٌ مُحرَّمٌ شرعًا.

وأضاف ردًا على سؤال عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، "بعد اجتياح فيروس كورونا الوبائي بلدان العالم، وجدنا كثيرًا من التجار يستغلون هذا الوباء في مصالحهم الشخصية ومكاسبهم المادية، فاحتكروا المستلزمات الطبية؛ فما حكم الشرع في ذلك؟": "يأثم فاعلُه أشدَّ الإثم؛ لما فيه من وقوع الضرر والتضييق على الناس، وعدم الانتماء للوطن، وتخليه عنه في أوقات الشدَّة والمِحَن".