مسؤول بجهاز تنمية المشروعات: الحوافز الجديدة تحل مشكلة التعامل مع الضرائب واستخراج الأوراق

قال محمد عبدالملك، رئيس قطاع المركزي للمكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والتوسطة ومتناهية الصغر، إن تيسيرات قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتوي على مجموعة كبيرة من الحوافز.

وأضاف خلال مداخلة عير تطبيق «skype» لبرنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء السبت، أن التيسيرات المقدمة تشجع صغار المنتجين على الإقبال لإقامة مشروعات، موضحًا أن الحوافز الجديدة تحل مشكلة التعامل مع الضرائب واستخراج الأوراق.

وأوضح أن قيمة الضرائب على المشروعات سيتم احتسابها وفقًا لحجم المبيعات، مضيفًا أن الممول سيتمكن بنفسه من حساب قيمة الضريبة، دون اللجوء لمأموري الضرائب.

وأشار إلى أن التيسيرات المقدمة تعد فرصة لانضمام القطاع غير الرسمي، ذاكرًا أنه الممول يستطيع التقدم للجهاز للحصول على رخصة سارية لمدة 5 سنوات، فضلًا عن إتاحة الجهاز للتراخيص الخاصة بإقامة مشروعات.

وذكر أن المشروعات التجارية تلقى إقبالًا كبيرًا من المتقدمين، مناشدًا الراغبين بالتقدم بالإقبال على المشروعات الصناعية والإنتاجية، خاصة مع توفير وزارة الصناعة لمجمعات صناعية بجميع المحافظات بأسعار مخفضة لإقامة المشروعات الصناعية.

ولفت إلى تقديم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمويلات تصل قيمتها إلى 10 ملايين جنيهًا، إضافة إلى توفير المواد الخام والمعدات، منوهًا إلى تقديم الجهاز لتدريب لصغار المنتجين يساعدهم في إقامة مشروعاتهم فضلًا عن الخدمات غير المالية الخاصة بالتسويق.