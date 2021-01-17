 غدا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالي قرية دلجا بديرمواس - بوابة الشروق
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غدا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالي قرية دلجا بديرمواس

ماهر عبدالصبور
نشر في: الأحد 17 يناير 2021 - 4:01 م | آخر تحديث: الأحد 17 يناير 2021 - 4:01 م
أعلن الدكتور محمد نادي مدير مديرية الصحة بالمنيا، عن تنظيم قافلة طبية علاجية في قرية دلجا بمركز ديرمواس، والتي تستمر على مدار يومين بدءًا من غدٍ الاثنين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

أوضح نادي، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات منها: "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرًا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

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