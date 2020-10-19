حمدوك: موقفنا ثابت ولا نية لنا في الخوض بأي حروب

قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، إن التعزيزات الأمنية التي قرر مجلس الأمن والدفاع السوداني إرسالها إلى غرب دارفور؛ هدفها حماية المواطنين السودانيين.

وأضاف «حمدوك» أن: «موقفنا ثابت ولا نية لنا في الخوض في أي حروب»، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الأحد.

وقرر مجلس الأمن والدفاع السوداني، في جلسته الطارئة مساء اليوم، إرسال تعزيزات أمنية لولاية غرب دارفور، لتأمين المواطنين وحماية المرافق الحيوية، وذلك نقلًا عن الصفحة الرسمية لمجلس السيادة الانتقالي في السودان بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأصدرت لجنة أطباء السودان المركزية بيانًا حول أحداث العنف التي تجري في مدينة الجنينة، أشارت فيه إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الأحداث الدموية التي تشهدها مدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور منذ صباح السبت الموافق ١٦يناير ٢٠٢١م، حيث أحصت اللجنة (٨٣) قتيلاً و(١٦٠) جريحاً بما في ذلك جرحى القوات المسلحة.

وقرر مجلس الوزراء السوداني، أمس السبت، إرسال وفد عال وبشكل عاجل لمدينة الجنينة برئاسة النائب العام الأستاذ تاج السر الحبر يضم ممثلين لكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية والعدلية؛ لمتابعة الأوضاع واتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة الوضع واستعادة الهدوء والاستقرار بالولاية.