فنون القصة القصيرة بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل بأسيوط

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص بأسيوط، إذ عقدت ندوة أدبية لتعريف الأطفال بفنون القصة القصيرة وكيفية كتابتها والاختلاف ما بين القصة القصيرة والرواية والنثر والحكاية للأديب القاص عاطف العزازي، أعقبها توزيع جوائز للأطفال الفائزين في مسابقتي الفنون التشكيلية أجمل رسمة والأشغال الفنية.

كما أقيمت مسابقة ثقافية للأطفال لتوسيع مداركهم وتحفيزهم على الإبداع والتميز وحب القراءة لتنمية روح المنافسة، بجانب ورشة حكي وحوار المبسط مع الأطفال حول قصة قصيرة من قصص المكتبة التي تنمي قيم الصدق والأمانة والتعاون والإخلاص في العمل والقيم الإيجابية.

كما عقدت ورشة للفنون التشكيلية لتعليم الأطفال فنون الرسم المختلفة وإختيار الألوان المناسبة، وعن فن التعبير وتنمية الخيال تحدثت الفنانة ميادة شريت عن مفهوم الفنون التشكيلية، وكيفية تطويع الألوان والمساحات والخطوط وغيرها من المزايا الشكلية للأشياء، بالإضافة إلى ورشتين لاكتشاف المواهب، الأولى في فنون الأداء الحركي والفن التشكيلي، والثانية في فنون الموسيقى والغناء.

وتم توزيع جوائز مالية قدمها رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة والمتميزين من مدرسة النور للمكفوفين الذين شاركوا في أنشطة القصر بمواهب في مجالات الغناء والعزف والاسكتشات الغنائية والإلقاء والشعر والإنشاد.