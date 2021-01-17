جبالي يرفع الجلسة العامة مهلة للأعضاء لقراءة تعديلات قانون صندوق أسر الشهداء

رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة لمدة نصف ساعة، لإعطاء مهلة للأعضاء للاطلاع على تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بشأن مشروع قانون صندوق أسر الشهداء والمصابين في العمليات الإرهابية والحربية.

قرار جبالي برفع الجلسة مؤقتا جاء بعدما اعترض عدد من الأعضاء لعدم حصولهم على نسخة من تقرير اللجنة المشتركة التي نظرت مشروع القانون.

وعقب المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، على عدم اطلاع الاعضاء على القانون قائلا "التقرير تم إرساله للأعضاء على "التابلت" الخاص بالاعضاء، لكن بعض الأعضاء لم يفعلوا "التابلت" حتى الآن مع الأمانة الفنية.

وقرر جبالي، رفع الجلسة العامة نصف ساعة للاطلاع على التقرير .