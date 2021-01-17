محافظة القاهرة: الانتهاء من إزالة 37 مترا من مباني سكان عزبة الهجانة

كشف نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، اللواء إبراهيم صابر، عن الانتهاء من إزالة ما يقارب 37 مترًا من عقارات السكان عزبة الهجانة (شرق مدينة نصر)، التي كانت تقع تحت أبراج الضغط العالي، وكانت ستتعارض مع مسار محور الوفاء والأمل.

وأوضح أنه تم نقل سكان المنطقة المزالة في وحدات سكنية مجهزة في مشروع أهالينا، والمحروسة بمدينة السلام.

وأضاف صابر في تصريحات لـ"الشروق"، أنه جارٍ دراسة ما إذ سيتم إزالة أمتار آخرى من جانبي منطقة التيار في حال احتياج مساحة آخرى لمرور الكوبري الذي سيتم إنشائه بالمنطقة، موضحًا أن ما حدث داخل عزبة الهجانة قاصر على إزالة المباني أسفل الضغط العالي نظراً لخطورتها على الصحة وحوادث صعق الكهرباء للمواطنين، ولتنفيذ محور مروري يربط منطقة مدينة نصر بطريق السويس محور "الوفاء والأمل".

وأكد، أن محور "الوفاء والأمل" الذي سيتم إنشاؤه يعد واحد من أهم المحاور التي سيتم إقامتها بمنطقة مدينة نصر، حيث سيربط مدينة نصر بطريق السويس والطريق الدائري من محور مصطفى النحاس، ويبدأ من المنطقة الحرة الاستثمارية مرورًا بخطوط الضغط العالي وسوق السيارات داخل عزبة الهجانة ليتم ربطه بمحور الشهيد إلى أن يصل لطريق السويس.

وأضاف أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تقوم حاليًا برفع مخلفات الهدم من وراء إزالة المنطقة، لبدء تنفيذ محور الوفاء والأمل، مؤكدًا أن الهيئة هي التي ستقوم بإنشاء المحور، ولكن نحن كمحافظة نقوم على عمليات الإزالة والإنارة ورفع المخلفات من الشوارع وغيرها من الأعمال المنوطة بها المحليات.

ولفت إلى أن هناك 100 أسرة متبقة من المنطقة التي تم إزالتها وجارٍ تسكينهم في المجمعات السكنية الحديثة التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة.