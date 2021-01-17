رئيس الأركان الجزائرى: المواطنون عقدوا العزم على دحر كل المخططات المعادية

قال الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري إن الجزائريين عازمون على دحر كل المخططات المعادية التي فشلت بالأمس القريب في توظيف جرثومة الإرهاب.

وأبرز شنقريحة، في كلمة خلال زيارته التفقدية إلى الناحية العسكرية الثالثة بمنطقة بشار المتاخمة للحدود مع المغرب، ضرورة مواصلة تعزيز قدرات قوام المعركة للجيش الجزائري وتأمين متطلبات الرفع من جاهزيته، " بما يضمن تحسين وترقية الأداء العملياتي والقتالي لكافة تشكيلاته ومكوناته، ليكون قادرا على رفع كافة التحديات".

واعتبر شنقريحة، ان جاهزية الجيش تعد بمثابة " خدمة لمصلحة الجزائر العليا، وتثبيتا لأقدام أبنائها الأوفياء المتمسكين بوحدتها وسيادتها واستقلالها وأمنها واستقرارها، العاقدين العزم على دحر كافة المخططات المعادية التي فشلت في الأمس القريب فشلا ذريعا في توظيف جرثومة الإرهاب وجعله وسيلة أخرى من الوسائل الدنيئة والهدامة لتحقيق الأهداف المشبوهة والمغرضة".

كما أكد أن " مآل هذه المحاولات سيكون الفشل اليوم وغدا في كافة مناوراتها الخسيسة".

وجدد شنقريحة، التذكير بالأهمية القصوى التي توليها القيادة العليا للجيش الجزائري لمسألة تأمين كافة الحدود الوطنية، وفقا " لاستراتيجية متكاملة ومقاربة شاملة تم تجسيدها بحذافيرها على أرض الواقع، لاسيما في ظل الظروف المتردية التي تتسم بها منطقتنا، من خلال تشديد الخناق بشكل متواصل على العصابات الإجرامية وقطع دابرها، بكيفية تقي بلادنا كل المخاطر والتهديدات، وتحمي أرضها وشعبها من أي مصدر من مصادر التهديد مختلفة الأوجه ومتعددة الأبعاد".