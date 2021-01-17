تراجع صادرات تركيا من السيارات العام الماضي متأثرة بفيروس كورونا

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تسببت جائحة فيروس كورونا وأزمات عملة الليرة التركية في تراجع صادرات تركيا من السيارات العام الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان رابطة مصنعي السيارات التركية، اليوم الأحد، أن شحنات السيارات هوت بنسبة 27% في عام 2020، لتصل إلى 916 ألفا و543 سيارة.

وتراجع الناتج بنسبة 11% العام الماضي، ليصل إلى حوالي 1.3 مليون سيارة، وفقا للرابطة.

وصناعة السيارات التركية مساهم رئيسي لصادرات البلاد، حيث تشكل 15% من كل المبيعات الخارجية لعام 2020.

وقالت الرابطة إن قيمة صادرات السيارات التركية باليورو تراجعت بنسبة 19% العام الماضي، ما يعكس تأثير الجائحة في أوروبا، سوق التصدير الرئيسية لتركيا.

من ناحية أخرى، تراجع سعر الليرة التركية بنسبة 20% أمام الدولار الأمريكي في عام 2020، وهو ثالث أسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة التي ترصدها وكالة بلومبرج للأنباء.