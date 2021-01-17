سلطنة عمان تقرر إغلاق المنافذ البرية أسبوعا لمكافحة كورونا

أعلنت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في سلطنة عمان اليوم الأحد أنه تقرر إغلاق المنافذ البرية للسلطنة لمدة أسبوع قابلة للتمديد بدءا من الساعة السادسة من مساء يوم غد الاثنين.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء العمانية، على حسابها على موقع تويتر، فإن القرار جاء بعد اطلاع اللجنة على تقرير من الفريق الفني المختص "حول انتشار السلالة الجديدة سريعة العدوى من الفيروس، وحمايةً لسائر أفراد المجتمع".

وأكدت اللجنة أن الجهات المعنية ماضية في متابعة المخالفين لقراراتها ومعاقبتهم، ذاكرة أنه لوحِظَ تهاونٌ من قبل عدد متزايد من المواطنين والمقيمين في الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة خصوصا عدم لبس الكمامة وإقامة التجمعات وبأعداد كبيرة من الناس للمناسبات الاجتماعية.