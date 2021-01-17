لبنان يوقع العقد النهائي مع فايزر لتأمين أكثر من مليوني لقاح ضد كورونا

أفاد المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة اللبناني الدكتور حمد حسن، في بيان، أنه وقّع، اليوم الأحد، العقد النهائي مع شركة فايزر لتأمين أكثر من مليوني لقاح ضد كورونا تصل تدريجا إلى البلاد بداية من فبراير المقبل.



ويضاف هذا العقد إلى الاتفاق الموقع في أكتوبر الماضي مع منصة كوفاكس العالمية، التي ترعاها منظمة الصحة العالمية، لتأمين مليونين و700 ألف لقاح من شركات عالمية متعددة ستصل تباعا إلى لبنان.



وجاء في البيان، الذي نقلته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن "الوزارة وبالتعاون مع القطاع الخاص، في صدد تأمين مليوني لقاح من شركتي أسترازينيكا وسينوفارم بدءا من فبراير المقبل، وتم حجز لقاحات إضافية من شركة جونسون ستصل بمجرد انتهاء المصادقات العالمية على اللقاح".



وأضاف: "لا تزال المباحاث مع شركتي موديرنا الأمريكية وسبوتنيك الروسية، بمساهمة القطاع الخاص، لتأمين كميات إضافية وفق الشروط العلمية العالمية التي ترعاها منظمة الصحة العالمية".



وأكدت وزارة الصحة، حرصها الشديد على تأمين لقاحات آمنة وفعالة للشعب اللبناني في أسرع وقت وبأكبر كمية.



وبدأ لبنان الخميس الماضي إقفالا عاما جديدا من المقرر أن يستمر حتى الخامس والعشرين من يناير الجاري للسيطرة على معدلات الإصابة بكورونا.