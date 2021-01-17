تزاحم على المخابز في ليبيا لليوم الثاني

يستمر جهاز الحرس البلدي بطرابلس وعموم البلاد، اليوم الأحد، ولليوم الثاني على التوالي في إغلاق المخابز التي رفعت أسعار الخبز، فيما تشهد المخابز المفتوحة ازدحاما شديدا، كما أغلقت مخابز أخرى أبوابها فيما يبدو أنه احتجاج على ارتفاع أسعار الدقيق، وتضامنا مع المخابز المغلقة.



ورصدت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" ازدحاما أمام مخابز طرابلس، وأفاد بعض المواطنين للوكالة بأن شراء الخبز يتطلب الوقوف في طوابير تدوم لأكثر من ساعة كاملة.



يأتي ذلك بعدما رفعت شركات المطاحن أسعارها إلى 200 دينار مقابل قنطار الدقيق، وجاء هذا الارتفاع عقب توحيد ورفع سعر الدينار الليبي الرسمي من 4ر1 دينار مقابل الدولار، إلى 48ر4 دينار؛ كنتيجة لاجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي لأول مرة منذ ستة أعوام، فيما ارتفع سعر الدينار في السوق السوداء الموازية من نحو 5ر6 دينار مقابل الدولار، إلى 36ر5.



وأبدى مواطنون اعتراضهم على رفع أسعار الدقيق، وقال بعضهم لـ"د.ب.أ": "الدقيق غير مدعّم من الدولة، وهو يتبع في الغالب أسعار الدينار في السوق السوداء التي ارتفعت نسبيا مقابل الدولار، ولا يوجد ما يدعو إلى رفع سعر الدقيق وخلق هذه الأزمة".



ويبلغ سعر قطعة الخبز في ليبيا 250 درهما (ربع دينار)، وقامت بعض المخابز برفع السعر إلى 333 درهما.