حركة الشباب تقتل 5 جنود على الأقل في جنوب الصومال

قال مسؤول حكومي، اليوم الأحد، إن الارهابيين قتلوا ما لايقل عن خمسة جنود، بينهم أفراد من القوات الخاصة الصومالية التي تدربها الولايات المتحدة الأمريكية، وتعرف باسم "داناب" في جنوب الصومال.



وقال المسؤول الحكومي الإقليمي عبد القدير سيدي لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" إن أفراد من حركة الشباب مدججين بالسلاح هاجموا قافلة عسكرية بالقرب من قرية تيهسلي، على بعد 37 كيلومترا خارج مقديشو، في وقت مبكر من اليوم الأحد.



وأضاف أن قنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق انفجرت لدى مرور القافلة، بعد ذلك تعرضت القافلة لكمين من جانب مجموعة من المتمردين.



وأوضح أن سبعة جنود أصيبوا خلال الهجوم، في حين تم قتل أربعة من الإرهابيين.



وأعلنت حركة الشباب، ذات الصلة بتنظيم القاعدة، عن مسؤوليتها عن الهجوم عبر إذعة الاندلس الموالية للمتمردين، وقالت إنه تم قتل 10 جنود صوماليين على الأقل.



وقالت حركة الشباب إن الهدف الرئيسي من الهجوم كان قائد قوات داناب، وأكد سيدي أن القائد أصيب بإصابات بالغة، ولكنه مازال على قيد الحياة.