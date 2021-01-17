 مرسى مطروح: رفع 350 طن قمامة وتركيب أفرع الليد بأعمدة الإنارة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مرسى مطروح: رفع 350 طن قمامة وتركيب أفرع الليد بأعمدة الإنارة

مقر محافظة مطروح - ارشيفية
مقر محافظة مطروح - ارشيفية
أحمد سباق:
نشر في: الأحد 17 يناير 2021 - 11:47 م | آخر تحديث: الأحد 17 يناير 2021 - 11:47 م
قال رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، إنه تم رفع 350 طن قمامة على مدار اليوم باستخدام المعدات الميكانيكية، مع تركيب الإضاءة الليد الزرقاء في أعمدة الإنارة في 6 أحياء سكنية بالمدينة.

وناشد المواطنين بإلقاء القمامة الساعة الثامنة صباحا ومساء لرفعها من الشوارع عن طريق جهاز النظافة وعمال الأحياء لضمان عدم تراكم القمامة بالشوارع والميادين، حفاظا على المظهر الحضاري والسياحي للمدينة.

وأعلن رئيس مدينة مرسى مطروح، عن مواصلة أعمال صيانة الكابلات وكشافات أعمدة الإنارة بطريق القصر عجيبة والمدخل الشرقي للمدينة بعلم الروم، وتركيب أفرع الليد الزرقاء الديكورية بأعمدة الإنارة التي تعطي شكلا جماليا ليلا، بالاضافة إلى الردود على شكاوى المواطنين بعمل صيانة لأعمدة الإنارة بمناطق علم الروم والأفراد والإمام مالك والعروة وطريق السلوم والخروبة.

وأضاف أن رجال التشجير بمجلس المدينة رفعوا كفاءة الميادين التي بها زراعات وقص وتقليم أشجار الزينة بالجزيرة الوسطى بالمدخل الشرقي للمدينة بداية من الكيلو 1.

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