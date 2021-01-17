صلاح يقود هجوم ليفربول وشاكيري في الوسط أمام يونايتد بقمة البريميرليج

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن تشكيل فريقه لمباراة مانشستر يونايتد، المقرر لها مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي.

ويلعب ليفربول المباراة وبرصيده 33 نقطة في المركز الثالث، بينما يخوض يونايتد المواجهة وهو في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة.

وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي..

حراسة المرمى: أليسون بيكر خط الدفاع: روبرتسون - فابينهو - هندرسون - آرنولد

خط الوسط: جيني فينالدوم - جوردان شاكيري - تياجو ألكانتارا

خط الهجوم: محمد صلاح - روبرتو فيرمينو - ساديو ماني