دار المرايا تصدر نصوص عبد الله النديم الكاملة في جزئين

أصدرت "دار المرايا" كتاب "نصوص عبد الله النديم الكاملة في جزئين: الديوان الشعري والآثار النثرية"، تحقيق وتقديم الدكتور علاء الدين محمود، حيث يقدم إضاءات من الأهمية بمكانٍ فيما يتعلق بالكتابة الأدبية في عصر النهضة العربية في الربع الأخير من القرن التاسع عشر.

ويجمع كتاب عبد الله النديم خطيب الثورة العرابية بجزئيه، نصوصًا أدبية متنوعة بعضها سمعنا به ومعظمها لم نسمع عنه، طواه النسيان أو كان نصيبه التلف والفقد.

والجزء الأول هو ديوان النديم الشعري، والذي يصدر للمرة الأولى كاملا منذ وفاة النديم في العقد الأخير من القرن التاسع عشر. ويحتوي على كل ما وصلت إليه أيدي المؤلف من إنتاج عبد الله النديم الشعري، شعرًا وزجلاً، وهي حصيلة جهد سنوات طوال أمضاها علاء الدين محمود بحثًا وتنقيبًا عن قصائد النديم وأبياته الشعرية وأزجاله في بطون الكتب والدوريات.

بينما يُخصص الجزء الثاني لآثار عبد الله النديم النثرية، مقالات النديم التي يطالعها القارئ العربي للمرة الأولى مجموعةً في كتاب منذ نشرها النديم متفرقة في صحف عصره كصحف "مصر" و"التجارة" و"المحروسة"، ويقدم أيضًا شذرة من مسرحية النديم الوحيدة الباقية "الوطن وطالع التوفيق"، وكذلك عددًا مما بقي من رسائل النديم الأدبية وخمس رسائل أرسلها إلى عرابي في منفاه، إضافة إلى قائمة ببليوغرافية مُحدَّثة تحوي جميع ما أنتجه عبد الله النديم من كتب ودواوين شعرية ومقالات صحافية ورسائل أدبية ومسرحيات، وكذا جميع ما نُشر عن عبد الله النديم من دراسات متنوعة سواء باللغة العربية أو الإنجليزية وغيرها من اللغات.

يأتي كتاب "نصوص عبد الله النديم: الديوان الشعري والآثار النثرية" ليملأ فراغًا كبيرًا في المكتبة العربية حيث يقدم إضاءات من الأهمية بمكانٍ فيما يتعلق بالكتابة الأدبية في عصر النهضة العربية في الربع الأخير من القرن التاسع عشر، كما يكشف عن فترة زمنية مهمة في تاريخ مصر الحديث وهي الثورة العرابية نتعرف فيها من خلاله بعمق على أهم أحداثها ومآلاتها بقلم خطيبها وثائرها وفيلسوفها عبد الله النديم.

وعلاء الدين محمود هو أكاديمي ومترجم مصري حاصل على الدكتوراه في الأدب المقارن بكلية الألسن جامعة عين شمس، مهتم بحثيًا بأدب النهضة العربية الحديثة وفنونها وتاريخها الثقافي.