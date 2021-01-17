الأمن ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في الفيوم

أنهت الأجهزة الأمنية بالفيوم خصومة ثأرية بين عائلتي «الغنام»، و«عيد» بقرية المظاطلي التابعة لمركز طامية؛ بسبب خلافات الجوار، ما تسبب في مقتل أحد أفراد عائلة «الغنام» على يد أحد أفراد عائلة «عيد».

وعقدت جلسة الصلح داخل سرادق بالقرية، شهدها اللواء ثروت المحلاوي نائب مدير أمن الفيوم، واللواء أشرف عبد السميع مساعد مدير أمن الفيوم، والعميد خالد حسن مأمور قسم شرطة مركز طامية، والعقيد شريف عبد العظيم رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع شرق الفيوم، والمقدم محمد هاشم رئيس مباحث مركز طامية، وعدد كبير من أهالي القرية والقرى المجاورة

وشهدت الجلسة إعلان قرارات لجنة المصالحات، والتي شملت قيام نصر الدين أبو السعود عيد حسانين، 60 سنة عامل مت عائلة «عيد»، بتقديم الكفن إلى يوسف مبروك عبدالعزيز، 21 سنة عامل نجل المتوفي من عائلة «غنام» وقبل الجانبان الحكم ورددوا والحضور قسم التراضي والتصالح، ووقعوا على محضر الصلح وقبول أسرة المجني عليه العزاء.

كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم السابق، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية عام 2017 بحدوث مشاجرة بين أفراد العائلتين؛ بسبب أولوية المرور على طريق يفصل بينهم، ما تسبب في مقتل مبروك عبد العزيز، وتم تحرير محضر، والقبض على المتهمين، وإحالتهما للنيابة العامة ومنها إلى محكمة جنايات الفيوم.