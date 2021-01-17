وزير الأوقاف: بدء تفعيل بروتوكول التعاون بين الأوقاف وجامعة عين شمس

أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بدء الدورات التدريبية المشتركة مع جامعة عين شمس اعتبارا من بعد غد الثلاثاء الموافق 19 يناير الجاري.

وقال الوزير، في تصريحات له الليلة، "إيمانا بأهمية التدريب في حياة الفرد والمجتمع، وفي إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وجامعة عين شمس من خلال البروتوكول الموقع بينهما، سيتم عقد دورة في اللغة العربية وآدابها بواقع 16 ساعة على مدار 4 أيام (8 ساعات لمادة النحو- 4 ساعات لمادة البلاغة- 4 ساعات أساليب أدبية) لعدد 50 إماما مرشحا من مديريتي القاهرة والقليوبية، وذلك بمقر كلية الآداب جامعة عين شمس.