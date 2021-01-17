• شاكر: مرتفع جوي يفرض حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية بعكس الأعوام الماضية

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تنخفض غدا الاثنين على القاهرة لتصل إلى 18 درجة، وهو ما يزيد شعورنا بالبرودة؛ لذلك لابد من ارتداء الملابس الثقيلة، مؤكدة أن الأمطار بدأت في السقوط على السواحل الشمالية للبلاد بكميات خفيفة، وتصل اليوم الأحد لأمطار متوسطة الشدة، بالإضافة لسقوط أمطار من خفيفة لمتوسطة الشدة بالوجه البحري.

وأضافت شاكر، في تصريحات لـ"الشروق"، أن حالة الاستقرار في الأحوال الجوية وعدم سقوط أمطار بكثافة على عكس الأعوام الماضية، يرجع إلى التأثر بمرتفع جوي يعمل على حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، موضحة أن الفترة الحالية لازلنا في الشهر الأول من فصل الشتاء الذي يستمر حتى شهر مارس القادم، ومن الوارد أن يحدث تغيرات جوية في أي وقت خلال الفترة المقبلة.

من جانبها، توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يكون طقس غدا الاثنين مائل للبرودة نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، على أن يكون شديد البرودة ليلا على معظم الأنحاء، بارد على جنوب سيناء.

وذكرت الهيئة، عبر موقعها الرسمي، أن هناك تراجع في درجات الحرارة العظمى على معظم الأنحاء، إضافة إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري، على أن تكون حركة الرياح نشطة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء معتدلة على باقي المحافظات.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين، تسجل على القاهرة والوجه البحري 18 درجة للعظمى و9 للصغرى، والسواحل الشمالية الغربية 17 درجة للعظمى و11 للصغرى، والسواحل الشمالية الشرقية 18 للعظمى و11 للصغرى، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 20 للعظمى و14 للصغرى، وشمال الصعيد 19 للعظمى و10 درجات للصغرى، وجنوب الصعيد 21 للعظمى و11 للصغرى.