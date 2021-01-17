السعودية: 300 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، اليوم الأحد، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا حتى الآن قارب 300 ألف شخص، مؤكداً أن اللقاح هو المفتاح والسلاح القوي الذي سيجعلنا في أمن صحي.



وأوضح العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي، أن أهلية الحصول على اللقاح ستكون أولاً للمواطن والمقيم ممن لديهم رقم هوية وطنية أو رقم إقامة ساري المفعول، ومن خلال تطبيق صحتي، لافتاً النظر إلى أنه لم يتم رصد أي أعراض جانبية للقاح حتى الآن.



ونوه بأن مؤشرات تسجيل الحالات المؤكدة وحالات التعافي والحالات الحرجة في المملكة تسير نحو الإيجابية والانحسار، مضيفاً أنه تم تسجيل 176 حالة جديدة لفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 364929 حالة.



وأضاف أن عدد المتعافين في المملكة وصل إلى 356687 حالة بإضافة 146 حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات 6323 حالة، بإضافة 5 حالات وفاة جديدة.