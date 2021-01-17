حبس 3 متهمين بسرقة أجهزة معهد تعليمي في الإسكندرية

قررت نيابة أول العامرية في الإسكندرية، اليوم الأحد، حبس 3 أشخاص، عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة أحد المعاهد التعليمية، وطلب إفادتها بتحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المسروقات بعد إعادتها منهم.

تمكن ضباط مباحث مكافحة جرائم السرقات في الإسكندرية، من ضبط 3 أشخاص، عاطلين، لاتهامهم بسرقة "ماكينة تصوير، وجهاز عرض (بروجيكتور)، وأجهزة حاسب آلي بمشتملاتهم) من داخل معهد تعليمي، كائن في نطاق دائرة قسم شرطة أول العامرية، وإعادة المسروقات.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد تلقيه بلاغًا حول ضبط المتهمين، مقيمين في نطاق دائرة القسم، لـ2 منهم معلومات جنائية، لاتهامهم بسرقة معهد تعليمي.

وجاءت عملية الضبط عقب تشكيل فريق بحث جنائي، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، توصلت تحرياته، وفحص الكاميرات الموجودة في محيط المعهد، وفحص المشتبه بهم، إلى تحديد مرتكبي الواقعة.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبطهم، وبمواجهتهم أقرروا بارتكابهم الواقعة، وأنهم كونوا تشكيلًا تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع السرقات المتنوعة، حيث توجهوا إلى المعهد، وتمكنوا من دخوله وقاموا بسرقة بعض محتوياته.

وأرشدوا عن المسروقات، التي تم ضبطها في منزل أحدهم، فتم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.