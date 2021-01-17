التموين تبدأ البت فى عروض الشركات لإنشاء المستودعات الاستراتيجية 28 يناير

المصيلحى: إنشاء المستودعات الاستراتيجية وفق أحدث التكنولوجيا لزيادة المخزون الاستراتيجى للسلع وفقا لتوجيهات الرئيس

عشماوى: تنفيذ مشروع المستودعات الاستراتيجية خلال فترة تتراوح من 18 الى 24 شهرا بدلا من 3 سنوات

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية البت فى العروض الفنية والمالية للشركات التى تقدمت لشراء كراسات الشروط والمواصفات الخاصة للمستودعات الاستراتيجية يوم 28 يناير الجارى، في 4 محافظات كمرحلة أولى من إجمالى 7 مستودعات سيتم تنفيذهم على مرحلتين، بغرض ضمان توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الغذائية الاساسية وغيرها من السلع الأخرى وذلك بهدف تخزين وتدبير احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي للبلاد، طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع في إنشاء وإدارة وتشغيل مستودعات استراتيجية للتخزين السلعي‪.‬

وكشف الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم انشاء المستودعات الاستراتيجية وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع، وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات بجانب أيضا تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية علي مدار العام وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن إنشاء مثل هذه المستودعات سيعزز من زيادة المخزون الاستراتيجي للمنتجات لمدة تصل إلى 8 أو 9 أشهر.

من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد وزير التموين لشئون الاستثمار، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه تم عقد لجنة استفسار

بحضور "المصيلحى" مع ممثلى الشركات التى تقدمت لشراء كراسات الشروط وتم الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بانشاء المستودعات الاستراتيجية والمواصفات الخاصة بها، كما تم الاتفاق على ضغط فترة التنفيذ فى فترة تتراوح من 18 الى 24 شهرا بدلا من 3 سنوات، مشبرا إلى أن كل مستودع سيخدم أكثر من 4 محافظات، ومتوسط التكلفة الاستثمارية للمستودع الواحد قد تصل ل5 مليار جنيه.

وأضاف عشماوى، في تصريحات صحفية، أنه سيتم البدء في انشاء 4 مستودعات بمحافظات الشرقية والسويس والفيوم والاقصر كمرحلة أولى بعد البت فى العروض الفنية والمالية للشركات، ومن الممكن أن يحدث تحالفات لأكثر من شركة لإنشاء مستوع أو أكثر.

وأكد أن العامل الأساسي في أساليب التقييم هو الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والتقنيات الفنية لإدارة هذه المستودعات وميكنة المخزون، الأمر الذى سيمكن من معرفة كميات السلع المخزنة وأيضا حجم المنتجات المنصرفة، مما سيساهم في ضبط منظومة التخزين ومنع التلاعب، إضافة إلى سهولة الجرد ومعرفة الأرصدة في جميع المحافظات وكميات السلع المتوفرة، وأيضا السلع التي بها نقص، مما يضمن تأمين احتياجات البلاد لنحو 25 سلعة أساسية.

وشدد أنه سيتم طرح المرحلة الثانية لانشاء 3 مستودعات آخرين في محافظات الجيزة وكفر الشيخ والاسماعيلية خلال الربع الأول من العام الجارىً 2021، لافتا الى أن اختيار هذه المحافظات جاء بناءا على دراسة لتقييم معدلات الاستهلاك من السلع الأساسية ومتوسط الإنفاق، وفقا للكثافة السكانية لكل محافظة، وكذلك المحافظات القريبة من أماكن انشاء المستودعات بجانب القرب من موانئ السلع المستوردة وأيضا من أماكن الإنتاج الزراعية والصناعية وتم حساب استهلاك متوسطات الإنفاق وفقا للكثافة السكانية لكل محافظة وطبيعة الاستهلاك.