رئيس جهاز دمياط الجديدة يتابع أعمال رفع كفاءة الطرق بالحي الأول

الاحد 17 ينس محمد رجب، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، الأعمال الجارية لرفع كفاءة الطرق بالحي الأول، والتي تستهدف المساهمة في تحقيق الأمن والسلامة والسيولة المرورية وتسهيل حركة النقل والمواصلات لسكان الحي.

وشدد المهندس محمد رجب على الشركة المنفذة بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المقدم منها والمعتمد للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار المتابعة اليومية والمرور الدوري على الأعمال الجاري تنفيذها بمدينة دمياط الجديدة.