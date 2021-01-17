لجنة أطباء السودان: ارتفاع حصيلة اشتباكات دارفور إلى 83 قتيلا و160 جريحا

أصدرت لجنة أطباء السودان المركزية بيانًا حول أحداث العنف التي تجري في مدينة الجنينة، أشارت فيه إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الأحداث الدموية التي تشهدها مدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور منذ صباح السبت الموافق ١٦يناير ٢٠٢١م، حيث أحصت اللجنة (٨٣) قتيلاً و(١٦٠) جريحاً بما في ذلك جرحى القوات المسلحة.

ونقلًا عن الصفحة الرسمية للجنة بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأحد، تقوم الأطقم الطبية بمجهودات متواصلة لتقديم الرعاية للجرحى والمصابين حيث تُجرى الآن العمليات الجراحية في مستشفى الجنينة التعليمي ومستشفى السلاح الطبي حيث ينقل إليهما الجرحى الذين يحتاجون لعمليات عاجلة وذلك بعد التحسن الطفيف في الأوضاع الأمنية منذ الثانية عشرة منتصف نهار اليوم.

ولا تزال حركة الأطقم الطبية صعبة وكذلك حركة المتبرعين بالدم من وإلى المستشفيات بسبب حظر التجوال الذي لم يستثني أحداً، كما أن هناك حالات حرجة تحتاج إلى تحويل عاجل للخرطوم منها إصابات على مستوى الرأس.

وتكرر اللجنة مناشدتها للكوادر الطبية بضرورة الوصول إلى المراكز التي تأوي الجرحى والمصابين وهي (مستشفى الجنينة التعليمي، مجمع السلطان تاج الدين، مستشفى السلاح الطبي ومستوصف النسيم) وكذلك تناشد حكومة الولاية بتعزيز تأمين المرافق الصحية وتسهيل حركة منسوبيها، والتنسيق مع السلطات الاتحادية لإرسال طائرة بصورة عاجلة لإجلاء الجرحى الذين يحتاجون إلى جراحات دقيقة لا تتوفر في الولاية.

وقرر مجلس الوزراء السوداني، أمس السبت، إرسال وفد عال وبشكل عاجل لمدينة الجنينة برئاسة النائب العام الأستاذ تاج السر الحبر يضم ممثلين لكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية والعدلية؛ لمتابعة الأوضاع واتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة الوضع واستعادة الهدوء والاستقرار بالولاية.