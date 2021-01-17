تأييد حبس سما المصري 6 أشهر في سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، برفض الاستشكال المقدم من الفنانة الاستعراضية سما المصرى، لوقف حكم حبسها 6 أشهر في اتهامها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد.

وكان دفاع سما المصري، المحامي أشرف ناجي، قد تقدم باستشكال لوقف الحكم؛ "لحين الفصل فى الطعن علىه بمحكمة النقض"، إلا أن المحكمة قضت برفضه، ليستمر حبسها.

يذكر أن محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، قضت في أكتوبر الماضي، بقبول استئناف سما المصري على حكم حبسها سنتين وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد.

وقضت المحكمة آنذاك بحبس سما 6 أشهر وإلغاء الغرامة الموقعة عليها.

وكان المحامي شعبان سعيد، وكيلا عن ريهام سعيد، قد تقدم ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 11598 لسنة 2019 عرائض النائب العام، ضد السيدة سامية أحمد عطية وشهرتها سما المصرى، بتهمة السب والقذف وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للشاكية.

يذكر أن سما المصري تواجه حكمين غير نهائيين بالحبس احداهما لمدة سنتين والأخر لمدة سنة واحدة، فى اتهامها بالاخلال بقيم المجتمع ونشر فيديوهات مخلة.