وزير الصحة الألماني نادم على مداخلته في مؤتمر الحزب المسيحي

أعرب وزير الصحة الألماني ينس شبان عن ندمه على مداخلته خلال المؤتمر الاتحادي لحزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي الذي عُقِد رقميا أمس السبت لاختيار رئيس جديد للحزب.

وكان ارمين لاشيت، رئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا، قد فاز بأغلبية الأصوات أمس ليخلف انيجريت كرامب- كارنباور على رأس الحزب المسيحي.

وكان شبان، الذي فاز بمنصب نائب الرئيس، استغل جولة الأسئلة أمس في المؤتمر للترويج للاشيت.

وكتب شبان على تويتر اليوم الأحد عن مداخلته: "رأيت لاحقا أن هذا لم يكن الشكل المناسب، وأنا نادم على ذلك"، مشيرا إلى أنه كان يريد قبل الاقتراع على منصب رئيس الحزب أن يروج مرة أخرى لانتخاب لاشيت، زميله في الفريق "لكن هذا أثار ويثير الانزعاج لدى البعض".

في الوقت نفسه، دعا شبان زملاءه في الحزب إلى الوحدة وقال " بعد مؤتمر الحزب علينا الآن أن نقف مع بعضنا البعض وخلف رئيسنا ارمين لاشيت من أجل نجاح الحزب".

كان شبان طلب الكلمة في فقرة الأسئلة التي اعقبت تقديم المرشحين لكنه لم يوجه أسئلة بل روج لانتخاب لاشيت، قائلا "ارمين لاشيت أظهر أنه قادر على تجميع البلاد والحزب، فهو يعيش التماسك".

وفاز شبان لاحقا في التصويت الذي أجري على اختيار نواب رئيس الحزب، لكنه حصل على تأييد 589 صوتا وتعد هذه هي أسوأ نتيجة في نتائج الفائزين الخمسة ، وتم تفسير ذلك بأنه جزاء من المندوبين على مداخلته.