سيد عبدالحفيظ : أين الحكام الدوليين من إدارة مباريات الأهلي؟!

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي إن الفريق كان قادرًا على حسم مواجهة البنك والفوز بها، لكن التوفيق غاب عن اللاعبين، مشيرًا إلى أن هدف أيمن أشرف الذي ألغاه حكم اللقاء صحيح.

وأضاف أن هناك بعض الأمور لا يريد التحدث فيها، مشيرًا إلى أن الأهلي صاحب الرقم القياسي في الفوز ببطولة الدوري المصري، وبطل دوري أبطال إفريقيا، وصاحب أكبر شعبية في مصر وإفريقيا والعالم العربي، لم يأت إليه سوى حكمين دوليين فقط خلال السبع جولات الماضية في بطولة الدوري.

ووجه عبد الحفيظ استفسارًا إلى وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام، عن سبب ابتعاد الحكام الدوليين عن إدارة مباريات النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه لا ينتقد أي شخص داخل المنظومة الرياضية، لكنه يوجه سؤالًا مباشرًا إلى المسئول عن تعيين حكام الدوري المصري، مشيرًا إلى أن وجود حكام من أصحاب الشارة الدولية تقليد متبع عالميًّا للفرق الكبرى التي تخوض مباريات قوية، في المسابقات المحلية.

وأوضح عبد الحفيظ أنه دائم المتابعة لدوري الدرجة الثانية، وهناك حكام دوليون يحكمون في المباريات، ولكن في مواجهات الأهلي الأخيرة لا يوجد فيها حكام من أصحاب الشارة الدولية.

وقال إن هدف أيمن أشرف الذي سجله في شباك البنك الأهلي صحيح، خاصة أن مدافع الفريق المنافس لم يرتق للأعلى، بينما قام أيمن أشرف بالارتقاء ولعبها برأسه، وهو وضع تشريحي سليم، مشيرًا إلى أن هذا الهدف سبق وتكرر كثيرًا في أكثر من مباراة لفرق أخرى سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي.

وشدد مدير الكرة بالأهلي على أن المباراة كانت جيدة، واللاعبين لم يقصروا، وفيها دروس كثيرة للاعبين، والجهاز الفني.