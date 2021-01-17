رئيس قناة السويس يتفقد عدة مرافق ومواقع تابعة للهيئة

تفقد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عدداً من المرافق الخدمية ومواقع العمل التابعة للهيئة، برفقة مجموعة من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها.



شملت الجولة معدية الأفراد بالقنطرة غرب وشركة قناة السويس للاستزراع السمكيى وأنفاق الإسماعيلية "تحيا مصر".



وجه ربيع برفع كفاءة مناطق الانتظار وتطوير مداخل ومخارج المعدية وتجهيز ساحة انتظار مغلقة مصممة على أحدث مستوى مزودة بممري دخول وخروج لمنع تكدس المواطنين.



واستمع ربيع إلى شرح تفصيلي عن الحالة التشغيلية لموقع عمل معدية الأفراد بالقنطرة غرب التابع لإدارة الترسانات والذي يعمل على مدار الـيوم، بالتنسيق مع مركز مراقبة حركة الملاحة، ليصل متوسط العبور اليومي ١٢ ألف مواطن يومياً.



ووجه ربيع بتشكيل لجنة مشتركة تضم إدارات الترسانات والأشغال والهندسية لمعاينة موقع معدية الأفراد بالقنطرة غرب ووضع مخطط عام لتطويره يضمن رفع كفاءته وتلبية متطلبات العبور اليومي لمواطني مدينة القنطرة وشمال سيناء، ودعم الموقع بمعديتين واحدة للعمل مع المعدية الموجودة بالموقع، وأخرى للعمل كبديل في حالة حدوث أية أعطال فنية.



ووجه أيضا بتطوير مداخل ومخارج المعدية في الشرق والغرب ورفع كفاءة المراسي الخاصة بالمعديات وتطوير وتحديث المعديات لضمان راحة العابرين.



وأكد ربيع أهمية رفع كفاءة مرفق المعديات والمتابعة الدورية للحالة الفنية وتسهيل إجراءات الفحص والتفتيش، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختلفة والإلتزام بمعايير الأمن والسلامة، لخدمة حركة انتقال المواطنين من الشرق إلى الغرب ومنع التكدس والازدحام وتحقيق التكامل المطلوب مع محاور العبور المختلفة عبر القناة، مشدداً على أهمية عدم تشغيل المعديات في أوقات الشبورة لضمان سلامة العابرين وحفاظاً على الأرواح.



وتفقد ربيع شركة القناة للاستزراع السمكي، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على معدلات الإنتاج، ونتائج تقدم الأعمال الإنشائية بالمباني الإدارية وأماكن الإعاشة للعاملين، وأحواض الاستزراع والترعة الفرعية والمصرف الرئيسي.



وأوضح ربيع أهمية زيادة نسبة أحواض استزراع أسماك "البوري"، تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسد الفجوة الغذائية من الأسماك وتلبية احتياجات الشريحة الأكبر من المواطنين.



واستمع ربيع إلى العاملين واحتياجاتهم ومتطلبات التطوير، معرباً عن ثقته في أن تشمل المرحلة القادمة مزيداً من العمل والجهد لزيادة الإنتاجية، مثمناً جهدهم خلال الفترة الماضية ومشدداً على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا .



وقدم المهندس الباسل عبد الله، رئيس مجلس إدارة الشركة شرحاً تفصيلياً عن خطة العمل الحالية والتي تتضمن عدة إجراءات أبرزها الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة للأحواض استعداداً لدورة الاسترزاع الجديدة التي تبدأ مارس المقبل، وتشمل الأسماك نوعيات مختلفة لتلبية متطلبات السوق الداخلي والخارجي.



من جهته قال اللواء عربي السروى مستشار رئيس الهيئة للمزارع السمكية إن العمل يجرى للانتهاء من الأعمال الإنشائية لنحو ٧ مباني إدارية خاصة بإعاشة العاملين و٥ مباني في مرحلة وضع الأساسات، ضمن المخطط الكامل للمشروع الذي يضم إنشاء ٣٠ مبنى سكني للإعاشة موزعةً طبقاً لأماكن العمل بالأحواض، بجانب إنشاء وتجهيز مصنع تعبئة وتغليف الأسماك خلال الفترة المقبلة.



واختتم ربيع جولته بالمرور عبر أنفاق الإسماعيلية "تحيا مصر" للمتابعة انتظام حركة مرور المركبات، والحالة التشغيلية للنفق والالتزام بمعايير السلامة والأمان.