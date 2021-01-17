ارتفاع مبيعات سيارات شركة هيونداي الصديقة للبيئة بنسبة 36% في 2020

أظهرت بيانات شركة هيونداي موتور لصناعة السيارات التي نٌشرت اليوم الأحد أن مبيعات سيارتها الصديقة للبيئة ارتفعت بنسبة 36% لتصل إلى أكثر من 500 ألف وحدة خلال عام 2020، مقارنة بالعام الذي سبقه.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن البيانات أظهرت أن هيونداي، أبرز شركة لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية، وشركة كيا موتورز التابعة لها، باعا 501 ألف و 487 سيارة صديقة للبيئة.

ومثلت السيارات الهجينة التي تعمل بالبنزين 52% من المبيعات بواقع 262 ألفا و 186 وحدة، تليها السيارات الكهربائية بواقع 178 ألفا و 158 وحدة والسيارات الكهربائية الهجينة بواقعة 54 ألفا و 362 وحدة والسيارات التي تعمل بخلايا الوقود بواقع 6781 وحدة.

ومن المتوقع ارتفاع مبيعات السيارات الصديقة للبيئة هذا العام، حيث تعتزم هيواندي، خامس أكبر شركة لصناعة السيارت على مستوى العالم، إطلاق مزيد من طرازات السيارات الكهربائية.