مدير الفضاء المصرية: قمر طيبة 1 يوفر خدمة الإنترنت بسرعة جيدة جدا

قال الدكتور محمد القوصي، المدير التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن قمر «طيبة 1» يعمل على توفير خدمة الإنترنت لجميع بقاع مصر، وخاصة المناطق النائية، لافتًا إلى أن المواطن لا يستطيع الحصول على خدمة الإنترنت في بعض الأماكن لأنها غير موجودة.



وأضاف القوصي، خلال لقاء لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، أن قمر «طيبة 1» يوفر خدمة الإنترنت بسرعة جيدة جدًا، مشيرًا إلى أنه فرصة أكبر لاكتشاف الثروات الطبيعة الموجودة في باطن الأرض.



وأشار إلى أهمية استمرارية الخدمة حتى لا تنقطع كما حدث بقمر «نايل سات» عبر إنشاء أقمار «طيبة 2»، و«طيبة 3»، موضحًا أن العمر الافتراضي للقمر «طيبة 1» تبلغ 15 عامًا.



وأكد رئيس وكالة الفضاء أن تكنولوجيا الأقمار الصناعية أكثر مجال يشهد تقدمًا سريعًا، موضحًا أن القمر الصناعي «طيبة 2» يستخدم تكنولوجيا أكثر تقدمًا وأقل وزنًا.