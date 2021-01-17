محافظ بني سويف: تشكيل مجموعات لمتابعة مشروعات حياة كريمة

وجه محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم بتشكيل مجموعات وفرق عمل لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بعد إدراج قرى مركزي ببا وناصر البالغ عددها 66 قرية ضمن المشروع القومي لتطوير 1000 قرية على مستوى محافظات الجمهورية من خلال التطوير الشامل للخدمات والمرافق بتلك القرى، والذي يشمل تحسين خدمات البنية الأساسية، بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة والبيئة، وتحسين مستوى الخدمات والمرافق العامة.



وتابع المحافظ نتائج عمل هذه المجموعات التي يشرف على آليات عملها نائب المحافظ الدكتور عاصم سلامة، ويتابع ميدانيًا ومكتبيًا معاون المحافظ محمد جبر، ويشرف على جهود المجموعات ويشارك في تنفيذ مهامها مجموعة شباب من البرنامج الرئاسي من أبناء المحافظة، ويتابع على أرض الواقع المشروعات شباب مبادرة تأهيل وتمكين وصولًا إلى مجموعات من شباب كل قرية.



وأشار غنيم، في بيان اليوم الأحد، إلى أن مجموعات العمل تختص ببذل جهود تنموية بالقرى، من خلال العمل على دراسة إمكانات وميزات كل قرية التنافسية لتكون التنمية شاملة كافة جوانب حياة المواطن، خاصةً في الجوانب المجتمعية كرفع الوعي، ومحو الأمية، تشجيع الحرف اليدوية وغيرها من الجهود التي تعظم من عوائد خطة الدولة للنهوض بالمستوى المعيشي للمواطن القروي.