خفض إنتاج النفط الليبي بمعدل 200 ألف برميل يوميا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن تخفيض إنتاج شركة الواحة للنفط بمعدل يصل إلى 200 ألف برميل في اليوم.

وأرجعت المؤسسة ذلك إلى إجراء أعمال صيانة ضرورية على خط الشحن 32 بوصة - الواصل بين حقول السماح - الظهرة - وميناء السدرة.

وقالت المؤسسة في بيان لها مساء اليوم السبت: "اعتبارا من يوم غد الأحد ستباشر عمليات الصيانة لخط الضخ الرئيسي للنفط الخام الواصل بين حقول السماح -الظهرة ومنها الى ميناء السدرة والذي أصبح في وضع لايمكن معه الاستمرار في التشغيل لكثرة التسربات وتهالكه وذلك بسبب غياب الميزانيات التي تضمن سلامة أصول المؤسسة والذي سبق أن عبرنا عليها في مناسبات عديدة".

وأضافت المؤسسة: "أن فرق الصيانة جهزت لتنفيذ هذا العمل وبصفة متواصلة من أجل تقليل فترة الإيقاف، ومتوقعة أن تدوم الصيانة من 7 إلى 10 أيام بالتنسيق مع شركة الواحة".

ونوهت المؤسسة المملوكة للدولة إلى أن غياب الميزانيات الخاصة بصيانة أصولها أوصلها إلى تخفيض الإنتاج، وحملت المسئولية للجهات التي تقف عائقا في سبيل تسييل هذه الميزانيات (في إشارة لمصرف ليبيا المركزي)، الأمر الذي يكلف الخزانة العامة خسائر فرص بيعية تتجاوز 165 مليون دولار.

ودعت المؤسسة إلى التعامل مع قوت الليبيين بمسؤولية، وتوفير الميزانيات المطلوبة وتسييلها في المواعيد المحددة وبشكل منتظم، محذرة من تفاقم الوضع وتوقف الإنتاج في مواقع أخرى.

وختمت بالقول: "ما تعاني منه شركة الواحة اليوم يحدث يوميا مع العديد من الشركات الأخرى التي تعاني من شح الميزانيات وهي الأخرى مهددة أن تصل بها الأمور إلى انخفاض إنتاجها بل في بعض المواقع إلى توقفه بالكامل".

وبعد توقف الإنتاج الذي دام لأشهر (بسبب الحرب التي دارت بطرابلس)، كان إنتاج النفط الليبي قد وصل هذا الأسبوع إلى 224ر1 مليون برميل في اليوم.