«تضامن سمالوط» تتبني الأسرة المتضررة من انهيار منزلهم

تفقدت أماني تامر مدير عام تضامن سمالوط، شمال المنيا، موقع انهيار منزل سقط علي سكانه، بحي جنوب، وذلك لبحث الحاله الاجتماعية للأسرة ولبحث سبل التعاون لصرف تعويضات لهم.



وخلال تواجدها بالموقع، تكلفت مديرة التضامن، بإستكمال الأسرة للإعاشة وتوفير المسكن الملائم له ودفع الإيجار السكني للأسرة لمده التجاوز ال3 أو 4 شهور، كما وجهت بعض الجمعيات الخيرية والأهلية بالتعاون مع الأسرة وتم الاستجابة من الجمعيات الخيرية وتم توفير ملبس وسلع غذائية وبطاطين ومتطلبات الأسر.



ووجهت "تامر" الشكر والتقدير كل من ساهم أو شارك من قبل جمعيات سمالوط التابعه للتضامن الاجتماعي ومن أمثله الجمعيات الأهليه "جمعية الشروق وجمعية النهوض بالمرأة وجمعيه رسالة وجمعيه العلم والايمان".

تعود أحداث الواقعة، عندما شهد شارع متفرع بجوار شارع الريفية بحي جنوب بمركز سمالوط، شمال المنيا اليوم، حادث انهيار منزل قديم من طابقين وبه سكان ولم يسفر عن وقوع إصابات ولكن به خسائر مادية باهظه في تحطيم الاثاث المنزلي، و تم عمل كردون أمنى حول المنزل وحرر محضر عن الواقعة.



وكان اللواء محمود خليل محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا قد تلقى إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية يفد في تلقيه إشارة من الرائد محمد عليوة رئيس مباحث سمالوط شرق، يفيد بوقوع منزل مكون من طابقين وبه سكان، بشارع الريفية بحي جنوب سمالوط ملك حاتم رجب، معلم ابتدائي، دون أضرار بشرية، وتم التدخل من قبل مجلس المدينة ورجال الشرطة لفصل الكهرباء والمياه عن العقار و تم فرض كردون أمني على العقار حفاظا على حياة المواطنين ، وتم رفع الأنقاض بمعدات الوحدة المحلية، وتحرر ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة.

إنهار منزل قديم مكون من طابقين، في مدينة سمالوط، بشمال محافظة المنيا، مساء اليوم السبت، وتبين أنه خالي من السكان، ولم تقع أي إصابات، فيما اتخذت الأجهزة التنفيذية التدابير اللازمة لحماية الأهالي.