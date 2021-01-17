مدرب الزمالك السابق: فوجئت برحيل كهربا للأهلي

أكد أجوستو إيناسيو المدير الفني السابق للزمالك، أنه لم يطلب التعاقد مع كهربا حينما كان مدربا لفريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، بعدما رحل اللاعب عن القلعة البيضاء.

وقال إيناسيو في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس اليوم الأحد:" لم أرشح أو أطلب التعاقد مع كهربا وقت قيادتي لفريق ديسبورتيفو أفيس، فوجئت بانضمامه للفريق من خلال مالك النادي فهو من تعاقد معه وأخبروني بانضمامه للتدريبات قبلها بيومين فقط".

وأضاف:" كهربا كان يحتاج لبعض الوقت من أجل استعادة لياقته البدنية والتأقلم مع الفريق، ولكنني فوجئت برحيله في شهر يناير وانتقاله للأهلي".

ونجح الأهلي في إنهاء إجراءات ضم كهربا لصفوفه بشهر يناير من العام الماضي 2020، بعدما فسخ اللاعب عقده مع فريق أفيس البرتغالي، ليوقع اللاعب للأحمر لمدة 4 سنوات في صفقة انتقال حر.