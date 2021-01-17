 راب: بريطانيا تدرس جميع الإجراءات الممكنة لمواجهة تفشي سلالات كورونا الجديدة - بوابة الشروق
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راب: بريطانيا تدرس جميع الإجراءات الممكنة لمواجهة تفشي سلالات كورونا الجديدة

دومينك راب - ارشيفية
دومينك راب - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الأحد 17 يناير 2021 - 6:40 م | آخر تحديث: الأحد 17 يناير 2021 - 6:40 م
قال وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب، اليوم الأحد، إن الحكومة تدرس جميع الإجراءات الممكنة لمواجهة التفشي المحتمل لسلالات جديدة من فيروس كورونا.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن راب قال إنه سوف يتم تعزيز القيود على الحدود، ورفض استبعاد تخصيص فنادق للحجر الصحي للقادمين إلى بريطانيا.

وأضاف راب، في حوار مع شبكة "سكاي نيوز"، أنه يأمل أن يتم البدء في تخفيف القيود المفروضة في بريطانيا بحلول "مطلع الربيع" في ظل استمرار حملة التطعيم ضد فيروس كورونا.

ويذكر أن إنجلترا تدخل الأسبوع الثاني من الإغلاق الذي جرى فرضه، وقد تعهد الوزراء بأن يحصل 15 مليون مواطن من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس بحلول منتصف فبراير المقبل.

وقال راب إن الحكومة لا تستطيع أن تضمن أن يحصل كل شخص على الجرعة الثانية من اللقاح، رغم أن هذا هو هدف الحكومة.

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